32-летняя российская актриса Кристина Асмус, жена комика Гарика Харламова, обескуражила нелепыми кадрами

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в "сториз" в Инстаграм, на которых поигралась с ракурсом. Асмус предстала в сером гольфе и с кучеряшками на голове.

Кристина улеглась и расположила камеру сверху так, что засняла второй подбородок и упругий бюст - "почти одного размера", "Харламова даже жаль". А также беременный живот. Оказывается, актриса находилась на съемочной площадке нового сериала, где играет девушку в положении.

"Первый час ночи, а мы снимаем для вас третью серию "Безумия", - говорит в кадре звезда.

Как известно, Асмус любит эпатировать публику. Пользователи надолго запомнят ее выходку с беременностью и родами в ванной. Актриса решила привлечь внимание к новому проекту, показав кадры с округлившимся животом. Многие уже успели подумать, что она действительно ждет ребенка. Каково же было удивление, когда это оказалось всего лишь бутафорией. Более того, в дальнейшем Кристина взорвала сеть кадрами якобы родов и появлением на свет малыша - розовой мягкой игрушки.

Ранее мы сообщали, Асмус призналась, что за время карантина пристрастилась к еде. Актриса взмолилась о помощи: "Памагити!!!!!!! 😭 Раньше у меня остро стояла проблема ночного обжорства 🙅🏼‍♀️ Сейчас я наедаюсь утром, днём, вечером и ночью. И это только в перерывах между обычной трапезой 😁🙈 ... Иду на кухню за кусочком колбасы, а в итоге открываю Ящик Пандоры и съедаю 60 бутербродов 🥪🤦🏼‍♀️".

Пользователи в комментариях предположили, что на самом деле этот пост писал Гарик.

Напомним, что Кристина Асмус призналась, как грешит по ночам, Тарзан одобряет: "Харламов только рад".

Также Politeka писала, что зареванная Асмус устроила истерику после выходки с родами в ванной, видео: "Имейте совесть!".