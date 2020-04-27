32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая является женой комика Гарика Харламова, ошарашила поклонников странным видео

Артистка поделилась у себя в Инстаграм роликом, на котором она рожает в ванной, передает Politeka.net. На видео Асмус громко кричит, сидя в ванной. Артистка имитирует домашние роды и обещает поделиться опытом с поклонницами.

За два дня ролик Асмус собрал более 1,1 миллиона просмотров. В комментариях стали бурно обсуждать беременность Асмус, а также ее поведение в ванной. Одни комментаторы оценили шутку звезды и посмеялись над поклонниками, которые поверили в ее положение. Другие стали осуждать Асмус за то, что она приняла участие в столь провокационном проекте. Даже экс-муж Ксении Собчак Максим Виторган не сдержался, написав под видео: «Как я ржал».

«С этим не шутят», «Больная на голову», «Я думаю, что найдутся те, кто даже после этого поста будут пол гадать и поздравлять», «Всё больше и больше разочаровываюсь в тебе», «Блин, по-моему сразу было понятно , что вы беременна в качестве роли», «Ржач. Кристя актриса прям. По-настоящему роды продемонстрировала», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сама Асмус выложила кадр из нового сериала, так как ее начали поздравлять с интересным положением.

«Господа, я НЕ беременна! Спасибо, конечно, за ваши искренние поздравления. Мне, правда, очень приятно. Но перестаньте, пожалуйста, гадать пол))))), спрашивать как оно проходит во второй раз и предлагать роды по бартеру», - написала звезда после того, как опубликовала фото с животом.

Напомним, что беременная Асмус со слезами на глазах сделала сенсационное признание, фото: "Я так счастлива".

Как сообщала Politeka, зареванная Асмус устроила истерику после выходки с родами в ванной, видео: "Имейте совесть!".

Также Politeka писала, что скандальная Асмус не выдержала травли и поразила признанием: «Кукуха поехала».