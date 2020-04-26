Не успела отгреметь выходка 32-летней актрисы Кристины Асмус с "беременностью и родами", как она придумала новую

В своем микроблоге в Инстаграм Асмус опубликовала свежее видео, в котором предстала в сером гольфе, с заплаканным видом и потекшей тушью. Звезда объяснила причину недовольства, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Печальным-печальным голосом Асмус пристыдила поклонников: "Знаете, почему я плачу? Потому что вы до сих пор не посмотрели первую серию нашего трэш-сериала "безумие". Ребят, серия 18 минут идет, ну имейте совесть!"

Таким образом, становится понятно, что Кристина оригинально подошла к вопросу саморекламы: звезда решила привлечь внимание слезами и истерикой. И, судя по многочисленным комментариям, а также почти 45 000 "лайков" за 15 минут, - выходка удалась и актриса попала в яблочко.

К слову, Кристина так описала свой новый проект: "Хохот, трэш, самоирония и рок-н-ролл по ссылке в шапке профиля!! 💣🔥 ☝🏻От сценаристов «Слуга народа», продюсеров «Мажор», «Гоголь», Проект «Анна Николаевна», «Триггер», «Ёлки», «Без меня» (и др.) новый интернет-сериал, навеянный современными реалиями".

"Милашка 🔥"; "имейте совесть 😂😆 Аааааааа😂"; "Кристина не надо плакать!!!😉🙃 Я уже посмотрела!!❤ это просто бомба!🔥🙏"; "Супер талантливая звёздочка😊😌 Как сыграла, как сыграла😆 Бравооооо👏"; "не плачьте, пожалуйста 😂 Посмотрим, посмотрим 😆", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, ранее Асмус удивила поклонников "беременным" фото, а также в последствии кадрами "родов" прямо у себя дома в ванной. Оказывается, в новом сериале Кристине досталась роль девушки в положении. Звезда не придумала ничего лучше, чем всколыхнуть публику, преподнеся "игру", как реальность.

Напомним, что у Кристины Асмус сдали нервы после поставленного диагноза: «Да в ж**у всех!».

Как сообщала Politeka, "Я так счастлива": беременная Асмус со слезами на глазах сделала сенсационное признание, фото