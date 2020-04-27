32-летняя российская актриса Кристина Асмус устроила переполох в соцсети, люди "выстроили в очередь", чтобы оставить комментарий
Как передает Politeka.net, актриса опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором раскинулась на диване. Кристина предстала в малиновом пальто, голубых джинсах и белых кроссовках. Звезда закинула одну ногу на другую и расставила руки - "полный расслабон".
Асмус попросила у фанатов помощи. Оказывается, у скандальной красотки за время карантина появилось новое "хобби", от которого она бы с радостью избавилась. Актриса страдает от обжорства.
"Памагити!!!!!!! 😭 Раньше у меня остро стояла проблема ночного обжорства 🙅🏼♀️ Сейчас я наедаюсь утром, днём, вечером и ночью. И это только в перерывах между обычной трапезой 😁🙈 ... Иду на кухню за кусочком колбасы, а в итоге открываю Ящик Пандоры и съедаю 60 бутербродов 🥪🤦🏼♀️ Мне после самоизоляции потом критическая изоляция от холодильника нужна будет. Как остановить затянувшийся читмил? 🍕", - поделилась с пользователями своими проблемами Кристина.
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За считанные минуты пост собрал более 5 000 лайков, в том числе не смог пройти мимо известный танцор Сергей Глушко (Тарзан), а такжу уйму комментариев. Многие смеются, что на самом деле подпись к фото делал Гарик Харламов, муж Кристины.
"Да забей, жрите на здоровье😁"
"Не верююю😄"
"Это не Гарик писал??😂😂"
"Все мы сейчас Кристина Асмус 😅"
"Надо себя чем то увлечь, реанимировать давно забытое хобби например 😉 тогда время на жратву не будет 😂"
"Если Крис наберёт веса, мне кажется Харламов будет только рад ☺️❤️ пампушки нынче в моде 😉🍭"
Ранее мы сообщали, Асмус якобы со слезами на глазах обратилась к поклонникам и призвала их к совести. Дело в том, что актриса решила оригинальным способом прорекламировать новый проект, в котором снимается. Речь о сериале "Безумие".
"Знаете, почему я плачу? Потому что вы до сих пор не посмотрели первую серию... Ребят, серия 18 минут идет, ну имейте совесть!", - возмутилась Кристина.
Напомним, что у Кристины Асмус сдали нервы после поставленного диагноза: «Да в ж**у всех!».
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