Как известно, актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт уже развелись, однако споры об их отношениях не утихают до сих пор

Так, недавно несколько экспертов по жестам и мимике изучили движения тел актеров и сделали вывод, что бывшие супруги что-то скрывают.

Сейчас Джоли и Питт стараются не пересекаться на мероприятиях, избегая друг друга. Однако, если вспомнить начало их романа, то можно понять - экс-пара сейчас ведет себя также, пишет sm-news.

Когда звезды скрывали свои отношения, на премьере фильма "Мистер и Миссис Смит" можно было заметить, как Энджи убирала руки за спину, а Питт держал их в карманах пиджака. Оба стояли подальше друг от друга, показывая мол между ними ничего нет.

Эксперт Тоня Рейман уверена, что в то время было явно заметно, как оба актера скрывают что-то из-за слишком отстраненного поведения друг к другу, хотя было заметно - они влюблены.

Именно поэтому поклонники и эксперты уверены, что и сейчас пара скрывает свою влюбленность. Предполагается, что Энджи и Брэд развелись для личных целей, но при этом до сих пор живут вместе.

Напомним, после того, как в 2010 году на экраны вышел фильм "Турист" с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом, поплыли слухи о романе актеров.

Якобы позже Питт стал безумно ревновать супругу, а между ним и Деппом пробежала "черная кошка".

Спустя несколько лет Питт и Джоли развелись, после чего первый решил простить старые обиды коллеге и сейчас оба уже нормально общаются.

Напомним, недавно Анджелина Джоли подняла тему домашнего насилия во время самоизоляции и напомнила о том, как важно помогать его жертвам.

По словам актрисы, режим изоляции играет на руку абьюзерам, ведь теперь их жертвы не могут убежать.

Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.

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