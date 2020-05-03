Семья бывших герцогов Сассекских угодила в очередной скандал

Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации журналистов, Меган Маркл до сих припоминают тот факт, что она сбежала из Великобритании вместе с наследником королевского престола.

Отец действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон жестко разнес Меган Маркл.

По его словам, в браке "у руля" находится жена принца Гарри и именно она принимает все серьезные решения.

"Я не могу перестать думать, что Меган, как мы теперь должны ее называть, сыграла первостепенную роль во всем этом. Она точно обладает огромным очарованием и талантом", - добавил 79-летний отец Джонсона, пытаясь сказать о том, что Меган Маркл "слишком много на себя берет".

Помимо этого, он также выразил недовольство, однако предположил, что вся ситуация связана с тем, что между британскими и американскими женщинами существуют "фундаментальные культурные различия".

Ранее мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри хотят снова пожениться.

Супруги хотят организовать праздник на берегу океана в Калифорнии. На место церемонии смогут попасть все, кто не смог посетить королевскую свадьбу в Великобритании.

Торжество будет символизировать для их семьи новое начало, но и не только это. Таким образом принц Гарри готовится заполучить американское гражданство, с которым он сможет спокойно работать.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.