Популярная певица Ольга Бузова продолжает поддерживать связь с поклонниками

Об этом пишет Politeka.net.

Свой новый пост российская звезда решила посвятить своим фанатам, а поводом послужил новый рекорд Ольги Бузовой - на ее аккаунт подписались 21 млн человек.

"21 млн - сегодня стало вас в моем Инстаграм Это почти две Москвы или 20 Омсков, 5 Лос-Анджелесов или 10Парижей, три Болгарии или две Португалии. Мы с вами целые города, и даже страны! Спасибо за любовь, внимание и интерес. Всегда Ваша, Оля. Что вам ещё хочется видеть у меня на странице? И почему вы подписаны? Расскажите, все прочитаю", - говорится в публикации.

Свой пост Ольга Бузова сопроводила снимком, где она стоит на фоне огромного сердца.

Пользователи трогательно отреагировали на публикацию и поблагодарили Ольгу Бузову за искренность и за то, что она всегда держит связь с фанатами.

"За вами приятно наблюдать. Не часто встретишь такого доброго и открытого султанка. Я ценю вашу искренность", "Моя девочка, поздравляю", "Красавица. Дальше больше", "Поздравлю, солнышко!", "За то, что ты самая искренняя честная трудолюбивая, ты пример для многих и для меня лично люблю", "Ты лучшая", "Ты заслужила", "Люблю вас", "Просто богиня любви", "Просто потому что ты самая лучшая.Поздравляю, котик", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Бузова пошла на крайности ради смены имиджа. В частности, телеведущая позировала в черной косухе, сидя в машине. На Ольге был яркий макияж, но это не главное, ведь звезда показала себя - блондинкой. Как можно понять, это старое фото из 2016 года.

Фанаты поставили более 500 тысяч лайков, среди которых была и Кристина Асмус, а также написали несколько комментариев:

"Айй,какая красивая", "Можно смотреть вечно", "А что, очень не плохо", "Так то лучше чем с кострюлей на голове", "Очеоь мило", "О прическа сейчас почти такая же", "Очень идёт вам блонд".

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

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