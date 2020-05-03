25-летняя звезда «Женского квартала» Валерия Товстолес порадовала поклонников зажигательными танцами

На своей странице в Instagram девушка опубликовала запись, на которой лихо отплясывает под канадского рэпера Дрейка, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

В качестве локации красотка выбрала горю тюков с сеном, на фоне которых она в своих светлых лосинах, голубой тунике и светлом жакете смотрится очень колоритно.

В танце она использует элементы тверка, подпрыгивает и показывает движения, которыми «грешат» американские исполнители.

«Никто так сильно не кайфует от @drake, как я 🙌🏻❤️😄», – подписала снимок Валерия.

«Вот это я понимаю, человек полтора месяца побыл на карантине😂», «Мне кажется, даже Drake так сам от себя не кайфует, как ты от него🙈 А теперь давайте представим и перенесёмся в мир, где безызвестный рэпер со сложным псевдонимом drake безмерно тащится по украинской топ-модели, певице и актрисе юмористического шоу Лере Товстолес😚», – шутят в комментариях пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что недавно Лера ошеломила поклонников неожиданной сменой образа, превратившись из блондинки в брюнетку. Метаморфозами она поделилась в сториз.

Девушка предстала перед фанатами темноволосой мадам с челкой и в косынке. Скорее всего, Лера в действительности не стала перекрашивать волосы, а просто воспользовалась париком. Как известно, она любит эпатировать публику неожиданными выходками.

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.

А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.

Также Politeka сообщала, что горячую блондинку из «Квартал 95» застукали в подсобке за неприличным занятием.