Российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова вновь покорила социальные сети своей красотой

Об этом пишет Politeka.net.

В условиях карантина известная актриса Светлана Ходченкова не забывает поддерживать связь со своими поклонниками, публикуя ежедневно новые снимки.

На этот раз звезда фильмов "Квартал 95" похвасталась, как в условиях карантина прогуливается по парку по своим любимым домашним питомцем.

"Весеннее настроение", - подписала Светлана Ходченкова подборку свежих снимков в своем Instagram.

Но пользователей больше покорила естественная красота известной российской актрисы, которую она не стесняется демонстрировать.

"Светлана, всегда красивые фото!", "Вы лучшие", "Невероятная!", "И кто кого гуляет?", "Самая красивая", "Такого заряда позитива я, не получала очень давно! Спасибо Вам и Вашим коллегам за блестящую работу и отличное настроение! И да-Вы красотка", "Какая же вы утонченная", " Собака - пропуск чедовека на улицу. Ну и друг по совместительству!)", "Вы супер", "Светлана ответь! Я без ума от твоего творчества", - написали они в комментариях под постом Ходченковой.

Ранее мы сообщали о том, что популярная российская актриса Светлана Ходченкова потрясла необычным фото, вернее необычным ракурсом.

Звезда фильмов "Квартал 95" будто бы смотрит в объектив через лампу. При этом сидит, согнув и прижав к груди ноги. Ходченкова приспустила рубашку на плечи и кинула дерзкий взгляд.

«Когда на 10й день карантина начинаешь обниматься с коленями», «Светлана ну нельзя быть на свете как красивой такой», «Колени можно трогать. Как там врачи говорят. Главное не трогать лицо. Хотя не уточнили чье», - пишут в комментариях многочисленные поклонники актрисы.

Напомним, звезда фильмов «Квартал 95» взбудоражила интимным видео с коллегой, сеть кипит: «Она безумна».

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