Популярный украинский певец Сергей Бабкин продемонстрировал, как на карантине нужно с пользой проводить время
На своей странице в социальной сети Instagram артист опубликовал снимок, на котором вместе с сыном Елисеем поливает растения во дворе, передает Politeka.net.
На мужчине из одежды – только джинсы, а на груди – рюкзак с ребенком. Сергей поливает со шланга ель, а малыш внимательно за всем наблюдает.
«Проводим время с пользой. Наш выходной наполнен свежестью💦», – подписал снимок артист.
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Пользователям пришлось по душе фото, о чем они поспешили написать в комментариях:
«Ой, какая малюсенькая ножка. Чуть меньше ножки нашего двухлетнего малыша», «Ого, ничего себе!», «Удобно😂, цветы полил и с ребенком погулял🔥», «Пожарники на месте)🔥», «Вот это я понимаю мамины помощники! Кстати, стрижка супер😍».
Ранее мы писали о том, что артист опубликовал в сети новые фото, представив свой мини-винил.
На снимке певец предстал в белой футболке с изображением мухоморов, в руках он держал «пластинку».
В посте Бабкин рассказал, что с детства мечтал стать артистом, настолько, что смастерил своими руками такую аппликацию в виде пластинки.
«Это был Мой Мини-Винил 🤪 Содрал с двух сторон первый слой картона с какого-то винила (уже конечно не помню с какого именно), вырезал две своих головы из школьных фоток 🤣 и сделал дизайн обложки моего первого несуществующего альбома🤟🏻», - написал певец.
Напомним, Бабкин стал отцом в четвертый раз.
Как сообщала Politeka, жена Бабкина кардинально сменила имидж и поразила видом: "Безумная женщина"
Также Politeka писала, что беременная жена Бабкина показала, как когда-то венчалась.