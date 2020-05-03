Знаменитая артиска Ани Лорак озадачила неудачным видео с "кукольным" лицом

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина показала, как прогуливается на улице и поет любимую песню. Однако, необошлось и без крайне неудачных кадров - звезда удивила опухшим лицом с неестественным выражением, пишет Рoliteka.net.

Как известно, певицу очень часто «разносят» под постами в Инстаграм из-за неестественной мимики, вызванной частыми уколами ботокса. Причем не так давно один из известных косметологов заявил: девушка явно давно злоупотребляет филлерами для губ.

Новые кадры стали прямым подтверждением – выражение лица певицы выглядело во время ее прогулки неестественно и опухше, также, как и глаза. При этом можно заметить, что певица была без макияжа. Ранее поклонники отметили, что звезда уже похожа на Таиссию Повалий, которая делала пластику много раз.

Напомним, мы также писали, что дерматологи и косметологи, анализируя фото Лорак и ее выходы в свет в целом, отмечали, что звезда явно делала контурную пластику скул, увеличила губы и провела коррекцию носогубных складок.

Также на своей странице Лорак показала удивителньо стройную фигуру, акцентировав внимание на тонкой талии в черном платье длинной ниже колен. Дополнила наряд артистка аккуратно собранными волосами и легким макияжем на лице с акцентом на выразительные скулы. Однако, внимание фолловеров привлекают именно украшения звезды - массивные сережки-кольца с крупными камнями.

«Смотрим вперёд! В каждом дне есть свои краски! Улыбайтесь! Целуйте любимых!», - пишет Лорак под постом.

Вот что ответили поклонники:

«Каролина, ты само волшебство 😍❤», «Неповторимая 😍 Хорошего вам дня, дорогая! Как ваше настроение? ❤️», «С Добрым Утром, Ани! Хорошего вам дня!», «Доброе утро!😍❤️», «Доброе утро!Какая же красивая!А фигура просто безупречная!», «Тебе корсет перетянули – как ты дышишь?», «Спасибо за пожелания❤️, это взаимно 💋. Хорошего настроения , очень красивая😻».

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