Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как нежится дома в одном нижнем белье

В этот раз певица сверкнула фигурой в домашнем виде перед зеркалом. Звезда находится на самоизоляции много недель, отдыхая дома вместе с близкими и своими любимыми домашними животными. Артистка любит делиться с фанатами стильными яркими кадрами из фотосессий, однако в этот раз она показала себя в милом домашним видом, пишет Politeka.

Так, артистка позировала в черном белье и в такого же цвета майке со стильным принтом на груди, который ей пришелся по душе. Девушка без макияжа и в естественном виде приятно удивила сеть, ведь по мнению многих фанатов, ей очень идет без косметики и всяких украшений.

Также звезда похвасталась как домашними фото, так и кадрами из фотосессий. Даша примерила на себя образ горячей блондинки в красном плаще, посветила ягодицами, задрав платье в туалете, а также осталась в корсете и белье ради провокационных кадров во время одной из последних съемок. Фанаты под похожим постом звезды, написали, что Даша стала очень хороша, как "чертовка".

До этого артистка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в длинном красном платье с крупными цветами, напоминающим вышиванку, и с пикантным высоким разрезом. Даша расположилась так, что свет падал на нее, поэтому ткань просвечивалась, выдавая ее восхитительную фигуру.

Горячая брюнетка похвасталась помощником. Даша запечатлела себя с пылесосом и двумя своими собаками.

"Чичико и ЛунА уже давно любимчики не только нашей семьи, но и всех поклонников в виртуальном мире! Режим «вместе 24/7» мы преодолеваем достаточно успешно! Но, помимо приятностей, есть и некоторые сложности в наших отношениях – ежедневная уборка следов от лап , периодические сезонные линьки. Приятная находка – беспроводной пылесос. Уборка получается очень быстрой. Можно сказать, что в наших отношениях с домашними любимцами бытовой вопрос отошел даже не на второй, а на десятый план!", - поделилась Астафьева.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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