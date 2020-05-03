Известная украинская певица Анна Седокова похвасталась своими формами во время прогулки
Как сообщает Politeka.net, пикантные кадры она опубликовала в сториз в Instagram.
Анна Седокова не стесняется показать себя во всей красе и в самых откровенных нарядах. На этот раз она запечатлела себя, пока отдыхала с молодым человеком и собакой на природе. Пара выбралась подышать свежим весенним воздухом у воды.
Видимо, солнце порядком припекло, потому что знамениость не удержалась, разделась до белья и осталась в спортивном бюстгальтере. На одном из роликов она лежит на земле, показав свои выдающиеся формы крупным планом, а на другом позирует на фоне воды, рассказывая о работе.
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Артистка обожает демонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах и пикантных позах, за что ее, как мать троих детей, регулярно критикуют в соцсети. Ранее она показала соблазнительное фото, на котором стоит в черном боди перед зеркалом, выставив напоказ свою пятую точку.
«И пока я погрузилась в учебу и у меня нет времени писать длинные посты, поэтому просто выставлю очень красивую sexy-фотографию🔥», - подписала снимок Анна.
Еще раньше Анна Седокова поделилась тизером своего нового пикантного клипа на песню «Грааль». Звезда опубликовала в своем Инстаграм несколько кадров из ролика, премьера которого состоялась в конце апреля.
В тизере Седокова уединилась в темной комнате с мерцающим освещением. Кадры постоянно меняются, поэтому на них сложно что-либо рассмотреть. Однако, судя по видео, из одежды на певице лишь белый корсет, а внизу Седокова предпочла оказаться без ничего.
Напомним, Седокова резко пристыдила Тодоренко после скандального заявления о женщинах.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Седокова всполошила кадром в одних трусах: "Таким жаром веяло только от Жанны Фриске".
Также Politeka писала, что Седокова в растрепанном виде насмешила сеть огромным костюмом.