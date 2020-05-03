Украинская актриса и ведущая проекта "Х-фактор" Дарья Трегубова показала себя в необычной позе
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала эффектный кадр в сториз на своей странице в Instagram.
Даша Трегубова любит облачаться в откровенные наряды и примерять смелые образы. На этот раз она поделилась кадром с одной из фотосессий, для которой надела обтягивающее черное платье и сделала себе рыжие волосы.
Для снимка телеведущая слегка изогнула спину и уперлась руками в собственные бока. При этом она задумчиво смотрит вверх. Она выглядит так, будто увидела нечто восхитительное, такое, отчего аж дух захватывает.
Украинцам разрешат выйти на работу, Ляшко сделал срочное обращение: "уже на выходных..."
Гарри серьезно досталось из-за новой выходки Меган Маркл: "Много на себя берет"
Отмены карантина не будет, Ляшко срочно обратился к украинцам: "Вы должны это услышать"
Пенсии до 50 тысяч гривен, пересчет выплат начался: в Пенсионном фонде назвали счастливчиков
Ранее Дарья Трегубова опубликовала фотографию, для которой выбрала очень короткое платье. Она добавила образу пикантности, расстегнув одежду на груди. По всей видимости, у телеведущей было хорошее настроение и она решила страстно потанцевать, из-за чего ее волосы сильно растрепались.
Ранее мы сообщали, что Даша Трегубова поразила поклонников внешним видом на вручении премии "Золота дзига". На одном из фото, опубликованном в соцсети, Дарья позирует в длинном вечернем платье телесного цвета, сверкающем блестками.
У наряда очень глубокое декольте, которое подчеркивает бюст ведущей. А большой бант так и приковывает внимание к этой части тела.
Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».
Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.