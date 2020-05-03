Украинская актриса и ведущая проекта "Х-фактор" Дарья Трегубова показала себя в необычной позе

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала эффектный кадр в сториз на своей странице в Instagram.

Даша Трегубова любит облачаться в откровенные наряды и примерять смелые образы. На этот раз она поделилась кадром с одной из фотосессий, для которой надела обтягивающее черное платье и сделала себе рыжие волосы.

Для снимка телеведущая слегка изогнула спину и уперлась руками в собственные бока. При этом она задумчиво смотрит вверх. Она выглядит так, будто увидела нечто восхитительное, такое, отчего аж дух захватывает.

Ранее Дарья Трегубова опубликовала фотографию, для которой выбрала очень короткое платье. Она добавила образу пикантности, расстегнув одежду на груди. По всей видимости, у телеведущей было хорошее настроение и она решила страстно потанцевать, из-за чего ее волосы сильно растрепались.

Ранее мы сообщали, что Даша Трегубова поразила поклонников внешним видом на вручении премии "Золота дзига". На одном из фото, опубликованном в соцсети, Дарья позирует в длинном вечернем платье телесного цвета, сверкающем блестками.

У наряда очень глубокое декольте, которое подчеркивает бюст ведущей. А большой бант так и приковывает внимание к этой части тела.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.