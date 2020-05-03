Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала свои умения и тело

На кадрах Анастасия позировала в топике и красных штанах у себя дома на кухне. Волосы у Кумейко были собраны в высокий хвост. Звезда изначально просто стояла, а потом нагнулась поближе к камере и произнесла несколько слов на французском. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мипупу. Почти француженка", - написала Настя под роликом.

Фанаты успели посмотреть видео почти 10 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Живот", "Класс", "Пресс", "обожаю Вас за подачу хорошего настроения", "Шикарна", "Мой уровень французского".

Ранее мы сообщали, что Анастасия Кумейко показала роскошное тело во время импровизированной фотосессии.

«Сам себе фотограф», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в пикантном наряде с вырезом, демонстрируя роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что Анастасия Кумейко, ранее выступавшая в группе Nikita, показала достаточно откровенное фото, которое впечатлит любого.

В своем микроблоге в Инстаграм красотка опубликовала свежий снимок, который никого не оставит равнодушным. На нем она позирует в черном платье на фоне черных штор. Анастасия расстегнула пуговицы спереди, засветив лишнее.

Напомним, роскошная экс-Nikita нарядилась в сетку и засветила лишнее

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