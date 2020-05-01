Бывшая Nikita Анастасия Кумейко показала роскошные танцы с американской звездой Николь Шерзингер
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.
«Созвонились. Станцевали», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Кумейко в крохотном топе исполняет зажигательный танец с подругой. Как можно заметить, девушки демонстрируют идеальные изгибы просто на камеру.
@anastasia_domination
##дуэт с @nicolescherzinger Созвонились, потанцевали ##танцысхолодильником ##djnana ##stayathome ##rek ##trending ##letsdanceПопулярные статьи сейчас♬ original sound - nicoletrimmerrПоказать еще
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«у вас один пластических хирург», «боже, как вы похожи», «какие движения, загляденье», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что украинская исполнительница Анастасия Кумейко порадовала фанатов и показала, чем ее наградила природа в одной сетке.
«Воспоминания», - коротко говорится в сообщении.
На нем певица позирует в наряде без штанов, демонстрируя роскошные ноги в одной сетке. Как можно заметить, звезда позирует на балконе в одной майке.
Обратим внимание, что снимок является архивным – Кумейко сделала его еще в 2018 году. При этом ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку фотографией она поделилась в Сторис.
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