Бывшая Nikita Анастасия Кумейко показала роскошные танцы с американской звездой Николь Шерзингер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

«Созвонились. Станцевали», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кумейко в крохотном топе исполняет зажигательный танец с подругой. Как можно заметить, девушки демонстрируют идеальные изгибы просто на камеру.

«у вас один пластических хирург», «боже, как вы похожи», «какие движения, загляденье», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что украинская исполнительница Анастасия Кумейко порадовала фанатов и показала, чем ее наградила природа в одной сетке.

«Воспоминания», - коротко говорится в сообщении.

На нем певица позирует в наряде без штанов, демонстрируя роскошные ноги в одной сетке. Как можно заметить, звезда позирует на балконе в одной майке.

Обратим внимание, что снимок является архивным – Кумейко сделала его еще в 2018 году. При этом ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку фотографией она поделилась в Сторис.

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