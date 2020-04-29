Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала необычный танец

На кадрах Настя позировала в стилах, лосинах и боди черного цвета. Одежда отлично подчеркнула формы, а образ певица дополнила кепкой и ремнем на талии. Кумейко сделала синхрон и получилось сразу пять Насть, которые танцевали. Ролик получился интересным и привлек внимание фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Happy international Dance Day", - написала Настя.

Пользователи просмотрели видео более 7 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Очень круто, как всегда", "Боже, это же мой самый любимый момент перед исполнением End of time", "Вау, идеальный синхрон", "С праздником!", "Настя глазами алкаша", "Вай, как классно, на повтор", "Познакомишь со своей сестрой, которая самая правая?", "Ох", "Это в какой программе сделали?".

Ранее мы сообщали, что эффектная экс-Nikita устроила дикие танцы в облегающем платье.

«Оставайтесь дома», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах мини-платье, убирая при этом в своей квартире. Обратим внимание, что в какой-то момент звезда изгибается и демонстрирует, что у нее во рту щетка для уборки пыли.



Сообщалось, что Анастасия Кумейко показала идеальные формы после тренировки.

"Ну что))) @loe_marathon Стартовал. Сегодня был пресссссссс. Даже моя потеряшка начал проявляться, шансы есть)", - так певица подписала ролик.

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