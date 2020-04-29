Украинская исполнительница Анастасия Кумейко порадовала фанатов и показала, чем ее наградила природа в одной сетке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Воспоминания», - коротко говорится в сообщении.

На нем певица позирует в наряде без штанов, демонстрируя роскошные ноги в одной сетке. Как можно заметить, звезда позирует на балконе в одной майке.

Обратим внимание, что снимок является архивным – Кумейко сделала его еще в 2018 году. При этом ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку фотографией она поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала необычный танец

На кадрах Настя позировала в стилах, лосинах и боди черного цвета. Одежда отлично подчеркнула формы, а образ певица дополнила кепкой и ремнем на талии. Кумейко сделала синхрон и получилось сразу пять Насть, которые танцевали. Ролик получился интересным и привлек внимание фанатов.

"Happy international Dance Day", - написала Настя.

Пользователи просмотрели видео более 7 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Очень круто, как всегда", "Боже, это же мой самый любимый момент перед исполнением End of time", "Вау, идеальный синхрон", "С праздником!", "Настя глазами алкаша", "Вай, как классно, на повтор", "Познакомишь со своей сестрой, которая самая правая?", "Ох", "Это в какой программе сделали?".

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