Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон по видеосвязи поздравила молодую пару с рождением сына

Во время карантина жена принца Уильяма, который после своего отца готовится стать королем Великобритании, пообщалась с молодыми родителями в одном из родильных отделений лондонской больницы, передает «Сплетник».

Представительница королевской семьи по видеосвязи с улыбкой обратилась к новоиспеченным родителям:

«Очень рада с вами познакомиться! Это, наверняка, первенец! Прежде всего, мои поздравления! Это мальчик или девочка?». А узнав, что у пары сын, она ответила: «Он такой милый! Поздравляю!».

После этого герцогиня продолжила свое общение по видеочату, поскольку ее целью было обсудить важные темы, которые касаются родов и материанства. Сам же ролик был посвящен Неделе психического здоровья матерей, которая будет проходить в Великобритании с 4 по 10 мая.

Цель такого мероприятия – повысить осведомленность в обществе о психологических проблемах, с которыми сталкиваются женщины во время и после беременности.

Кейт Миддлтон поговорила с ведущими экспертами, медицинскими работниками и акушерками о проблемах и влиянии пандемии коронавируса на молодых и будущих матерей, поинтересовалась, какие аспекты вызывают опасения.

В ответ на это одна из сотрудниц больницы рассказала, что серьезной проблемой становится не только страх заражения, но и самоизоляция, а также социальное дистанцирование, когда многие женщины не могут увидеть своих родителей и друзей в дни, предшествовавшие рождению ребенка, или в первое время после родов.

Не обошла Кейт вниманием и самочувствие работников медицинских учреждений, поинтересовавшись, как они справляются, а также поблагодарила их за работу.

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