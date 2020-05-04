Известная украинская легкоатлетка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", показала свои навыки и рассказала о них

На фото Ризатдинова показала, как умеет садиться на шпагат и выгнула свое тело. Под одной ногой у нее можно увидеть мяч, а второй мяч она держала в руке. Анна была в майке, лосинах и белых кроссовках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В наше время очень большой интерес у девочек именно к шпагату. На сегодняшний день существует множество способов, курсов, обучающих мастер классов и тренингов для достижения своей цели - растяжки.

Но вопросов все равно остается много! Давайте пробежимся по основным тезисам касательно нашей пластики тела", - написала Ризатдинова.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков, среди которых была и Леся Никитюк. Также они написали несколько комментариев:

"Аня, а бывают люди, которых как не крути но невозможно посадить на шпагат? Вот просто от природы деревянные?.. Я как ни старалась, но не гнусь вообще..", "Упражнение у вас огонь и при этом безопасны, восстановила свой шпагат без боли и страданий, главное систематичность и все получится. Спасибо вам за подборку упражнений, прекрасно вам дня", "Спасибо! Делаю ваши топ 10 упражнений через день с момента когда вы стали выставлять".

Сообщалось, что украинская гимнастка и Анна Ризатдинова изящно выгнулась в спортивном наряде.

Анна предстала в светлой облегающей маечке, которая обтянула ее красивую фигуру, и маленьких шортах, благодаря которым заметны стройные ножки.

Спортсменка слегка отставила бедро, засветив идеальные изгибы. В руках она держала скакалку.

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