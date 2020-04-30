Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, сделала пикантный снимок в постели
Красотка, как и многие украинцы, сейчас находится на самоизоляции, пишет Politeka.net. В последнем посте спортсменка рассказала, чем занимается дома.
Ризатдинова опубликовала фото, на котором позировала, лежа на кровати. Красотка была в черной шелковой ночнушке, подчеркнувшей ее красивую фигуру. В частности, из-под ткани выпирали груди звезды. Тонкие бретельки смотрелись на плечах очень элегантно.
Также можно заметить тонкую талию звезды.
Анна распустила волосы и прикоснулась рукой в районе лба.
Несчастный случай произошел с Добронравовым, съемки «Сватов» сорваны: что известно
Украинцам показали новые 10 гривен, о мелких купюрах можно забыть: фото и заявление Нацбанка
Евгений Кошевой из "Квартал 95" пострадал на вокзале, подробности беды: "Ехал в Луганск"
"Рожать дома, жрать фуфломицины": Комаровский не выдержал травли и высказал украинцам все, что о них думает
"Вдохновляясь фильмами о великих женщинах, могу сказать с уверенностью, что каждая из нас «Живое произведение Искусства» 👑", - подписала кадр фаворитка Ямы.
За три часа пост собрал более 3500 лайков и немного комментариев.
"Благодарю, Вас", "Шикарная Анна", "Красота женщины 😍 нет слов ..", - написали пользователи сети.
Напомним, Анна Ризатдинова предстала в черной облегающей майке, которая подчеркнула достоинства.
Гимнастка закинула волосы набок, и посмотрела в камеру. Ее глаза украсили черные стрелки.
В посте спортсменка рассуждала о любви, что будет с человеком, который ее не испытывает.
Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова позировала в оригинальном черном костюме, состоящем из брюк и открытого топа.
Образ спортсменки дополняют черные перчатки, большие солнцезащитные очки и мусорный пакет.
При этом сама фотосессия проходит рядом с мусорными контейнерами под домом у красотки.
Напомним, фаворитка Ямы сверкнула идеальными формами в черной маечке.
Как сообщала Politeka, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» зажгла с горячим красавцем, видео.
Также Politeka писала, что фаворитка Ямы пошалила на постели, горячее фото: "Анна, вы супер".