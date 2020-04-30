Спортсменка рассказала о том, как проводит время

Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, сделала пикантный снимок в постели

Красотка, как и многие украинцы, сейчас находится на самоизоляции, пишет Politeka.net. В последнем посте спортсменка рассказала, чем занимается дома.

Ризатдинова опубликовала фото, на котором позировала, лежа на кровати. Красотка была в черной шелковой ночнушке, подчеркнувшей ее красивую фигуру. В частности, из-под ткани выпирали груди звезды. Тонкие бретельки смотрелись на плечах очень элегантно.

Также можно заметить тонкую талию звезды.

Анна распустила волосы и прикоснулась рукой в районе лба.

"Вдохновляясь фильмами о великих женщинах, могу сказать с уверенностью, что каждая из нас «Живое произведение Искусства» 👑", - подписала кадр фаворитка Ямы.

За три часа пост собрал более 3500 лайков и немного комментариев.

"Благодарю, Вас", "Шикарная Анна", "Красота женщины 😍 нет слов ..", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова предстала в черной облегающей майке, которая подчеркнула достоинства.

Гимнастка закинула волосы набок, и посмотрела в камеру. Ее глаза украсили черные стрелки.

В посте спортсменка рассуждала о любви, что будет с человеком, который ее не испытывает.

Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова позировала в оригинальном черном костюме, состоящем из брюк и открытого топа.

Образ спортсменки дополняют черные перчатки, большие солнцезащитные очки и мусорный пакет.

При этом сама фотосессия проходит рядом с мусорными контейнерами под домом у красотки.

Напомним, фаворитка Ямы сверкнула идеальными формами в черной маечке.

Как сообщала Politeka, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» зажгла с горячим красавцем, видео.

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы пошалила на постели, горячее фото: "Анна, вы супер".