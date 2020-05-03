Знаменитая артиска Ани Лорак похвасталась подборкой кадров, сделанных во время съемок ее одного из нашумевших клипов "Новый бывший"

Так, в этот раз в социальной сети Инстаграм певица представила небольшой видеоролик, в котором наглядно продемонстрировала лучшие образы со своего последнего клипа. Каролина представила подборку лучших моментов со съемок, чтобы показать, что любой съемочный процесс для нее не проходит так быстро и просто, как может показаться другим, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Каролина появилась и в коротком мини, и в ярко-оранжевом платье и даже в коротком топе в самых неожиданных кадрах – процесс съемки оказался весьма насыщенным:

«Мы хотим пригласить вас заглянуть по ту сторону экрана и показать как создавалось одно из красивейших видео #новыйбывший. 🎬 Пожалуй, одна из сложнейших актёрских работ для меня. Искренняя, основанная на реальных событиях песня от @olegvladi и невероятно глубокая идея @alanbadoev. Это был вызов! 💥 А сегодня - одна из ваших любимых песен», - подписала новый ролик звезда.

Вот что ответили пользователи сети:

«Backstage🙌🏻🔥🖤», «Я уже посмотрела и хочу сказать что всегда интересно наблюдать за тем что происходит по ту сторону экрана», «Пчёлка вы наша, что вытворяете😘😘😘😘как вы стараетесь для нас, а мы для вас💖💖💖».

Как известно, певицу очень часто «разносят» под постами в Инстаграм из-за неестественной мимики, вызванной частыми уколами ботокса. Причем не так давно один из известных косметологов заявил: девушка явно давно злоупотребляет филлерами для губ.

Новые кадры стали прямым подтверждением – выражение лица певицы выглядело во время ее прогулки неестественно и опухше, также, как и глаза. При этом можно заметить, что певица была без макияжа. Ранее поклонники отметили, что звезда уже похожа на Таиссию Повалий, которая делала пластику много раз.

Напомним, мы также писали, что дерматологи и косметологи, анализируя фото Лорак и ее выходы в свет в целом, отмечали, что звезда явно делала контурную пластику скул, увеличила губы и провела коррекцию носогубных складок.

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