Знаменитые украинские певицы после наступления карантина принялись активно показывать архивные фото из последних отпусков

Как известно, многие знаменитости находятся на самоизоляции, отменили свои концерты и множество выступлений, планируемых на весну и начало летнего сезона. Артисткам пришлось даже отложить презентации собственных альбомов, пишет Рoliteka.net.

Чтобы не терять популярности певицы, такие как Оля Полякова, Светлана Лобода, Анна Седокова и Настя Каменских начали активно делиться на своих страницах в социальной сети Инстаграм лучшими фото из отпуска.

На представленных фото девушки выгодно продемонстрировали идеально стройные тела и подтянутые формы. Стоит отметить, артистки стараются не унывать и налаживают свою работу дома, чтобы привлечь большую аудиторию. Предлагаем вашему внимаю топ лучших фото певиц, сделанных за последнее время:

До этого Настя поделилась новым забавным фото.

На снимке звезда позирует с растрепанными волосами и огромной улыбкой на лице. На Насте тонкая белая футболка, под которой просвечивается лифчик ей в тон.

«Давайте больше улыбаться и радоваться простым вещам. Расскажите в комментариях, что сегодня подняло вам настроение. Хочу порадоваться вместе с вами», - предложила Каменских.

В комментариях ее поклонники тут же начали рассказывать о том, что их радует, не забывая комментировать и сам снимок певицы.

«Вы така красивая», «Бомба ракета», «Меня ты всегда радуешь, мотивируешь и вдохновляешь!!!», «Красота наша Настенька, при виде тебя только и хочется улыбаться», «Какое божественное фото», «Какие красивые волосы», - пишут люди.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

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