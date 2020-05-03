Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала свои умения возле шеста

На кадра Джей стояла в лосинах и топе, обнимая шест. В руках у Лопес был микрофон и она ждала старта, после чего потрясла своим телом у шеста, слезла с него и села снизу, положив ладошку между своих ног. Рядом можно увидеть девочек из подтанцовки, которые были в топах и штанах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я не могу поверить, что прошло уже три месяца с #SuperBowlLIV #Halftime Show!. С тех пор произошло много всего, но я хотела поделиться забавными видами за кулисами нашей первой репетиции с танцорами и Шакирой", - написала Джей.

Фанаты посмотрели видео более 100 тысяч раз за 40 минут и написали множество восторженных комментариев.

Ранее мы сообщали, что известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников влажным образом.

На фото Лопес сидела в бассейне в закрытом купальнике белого цвета. Волосы в этот раз у Дженнифер были распущенными, а сама она смотрела куда-то в сторону. На размытом фоне можно увидеть газон и деревья.

Сообщалось, что популярная актриса и певица Дженнифер Лопес засветились со своим женихом в интересном месте.

Пара занималась в спортзале, при выходе из которого ее застали назойливые папарацци.

Джей Ло была в обтягивающем красном топе и облегающих леггинсах. Штаны обтянули пышные бедра артистки. А благодаря длине топа нельзя было не увидеть стальной пресс знаменитой певицы. Кроме того, звезда была без белья, что видно по ее выпирающим прелестям.

Напомним, Джей Ло заставила весь мир рыдать, показав фото с дочкой своего жениха

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