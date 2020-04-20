Известная актриса и певица Дженнифер Лопес записала трогательную песню, чтобы поблагодарить всех, кто борется с эпидемией
Видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Джей Ло сидит возле дерева с иллюминацией и поет песню о людях. Похоже, звезда не выдержала карантина и снова начала петь.
«В течение всего этого времени я осознала одну вещь: насколько мы все нужны друг другу ... С несколькими старыми рождественскими огнями из гаража и несколькими свечами, оставшимися от нашей вечеринки на Суперкубке здесь, в доме, я попробовала сказать спасибо всем, кто борется, работает, жертвует и делает свое дело. Я люблю вас, я с вами, и я скучаю по вам! #Люди», - написала Джей Ло.
Отметим, что Лопес удивила сменой имиджа. Обычно она не поет такие песни. За 6 часов видео посмотрели почти 2 миллиона раз. В комментариях оставляют комплименты звезде и пишут, как она растрогала их до слез.
«Ты невероятная», «Это было просто прекрасно, как всегда! Мы любим Джей Ло», «Это прекрасно. До слез», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что 50-летняя Лопес сверкнула идеальной фигурой в купальнике. Артистка сделала селфи в зеркало, показав свою фигуру без прикрас. Знаменитость предстала на фото в одном белом купальнике. От тела звезды нельзя отвести взгляда - упругий пресс, красивая грудь, подкаченные руки и ноги. Все это результат регулярных физических нагрузок.
Отметим, что под фото Дженнифер получила массу комплиментов, ведь ее внешность совершенно не соответствует возрасту.
Напомним, что Джей Ло без белья вышла на улицу и засветила сочные объемы: "Развлекается как может!".
Как писала Politeka, Дженнифер Лопес соблазнила видом в одних трусах и с ушами зайчика: возраст не помеха.
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес огорошила внешностью без макияжа и прически, звезду не узнать: реальные фото.