Известная актриса и певица Дженнифер Лопес записала трогательную песню, чтобы поблагодарить всех, кто борется с эпидемией

Видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Джей Ло сидит возле дерева с иллюминацией и поет песню о людях. Похоже, звезда не выдержала карантина и снова начала петь.

«В течение всего этого времени я осознала одну вещь: насколько мы все нужны друг другу ... С несколькими старыми рождественскими огнями из гаража и несколькими свечами, оставшимися от нашей вечеринки на Суперкубке здесь, в доме, я попробовала сказать спасибо всем, кто борется, работает, жертвует и делает свое дело. Я люблю вас, я с вами, и я скучаю по вам! #Люди», - написала Джей Ло.

Отметим, что Лопес удивила сменой имиджа. Обычно она не поет такие песни. За 6 часов видео посмотрели почти 2 миллиона раз. В комментариях оставляют комплименты звезде и пишут, как она растрогала их до слез.

«Ты невероятная», «Это было просто прекрасно, как всегда! Мы любим Джей Ло», «Это прекрасно. До слез», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 50-летняя Лопес сверкнула идеальной фигурой в купальнике. Артистка сделала селфи в зеркало, показав свою фигуру без прикрас. Знаменитость предстала на фото в одном белом купальнике. От тела звезды нельзя отвести взгляда - упругий пресс, красивая грудь, подкаченные руки и ноги. Все это результат регулярных физических нагрузок.

Отметим, что под фото Дженнифер получила массу комплиментов, ведь ее внешность совершенно не соответствует возрасту.

Напомним, что Джей Ло без белья вышла на улицу и засветила сочные объемы: "Развлекается как может!".

Как писала Politeka, Дженнифер Лопес соблазнила видом в одних трусах и с ушами зайчика: возраст не помеха.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес огорошила внешностью без макияжа и прически, звезду не узнать: реальные фото.