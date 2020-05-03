Публичные разводы знаменитых артисток и их мужей очень часто привлекают внимание публики, однако не меньше интересуют фанатов новые возлюбленные звезд

Как известно, не так давно Эдгар Каминский завел новые отношения после скандального развода с солисткой группы "НеАнгелов" - новой избранницей мужчины стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта, Ольга Богатая.

Сама девушка не скрывает своих отношений и даже успела дать интервью по этому поводу. Вслед за новостью о новой возлюбленной у Каминского стало известно и о новых отношениях Владимира Остапчука, удивившего скандальным разводом с женой, с которой прожил много лет в браке.

Не менее интересной для публики окалась личная жизнь Репяховой Катерины - новой возлюбленной Виктора Павлика.

Теперь личная жизнь девушек привлекает внимание среди пользователей сети, фанаты делятся разными мнениями. Представляем самые жаркие кадры избранниц Каминского, Павлика и Остапчука:

Напомним, Эдгар Каминский развелся с артисткой в прошлом году. В браке у пары родилось двое детей. И вот у Эдгара - новые отношения. Ольга Богатая рассказала, что первый шаг в отношениях сделал именно хирург.

По словам женщины, Каминский всегда поступал, как настоящий и достойный мужчина. Бывший муж Славы, завоевывал сердце Ольги и делал все, чтобы отношения развивались.

А вот Остапчук недавно представил ролик, в котором улегся на пол и закинул себе на плечи стройные ноги возлюбленной. Вместо положительных комментариев артист ожидаемо попал под гнев сети, ведь не комментировал развод и новые отношения. И лишь спустя время дал ответ:

«Детей безумно люблю, обеспечиваю (есть все официальные подтверждения), никогда не брошу и занимаюсь их воспитанием, всегда буду для них отцом и опорой. Не предавал эту информацию огласке, так как считаю, что личная жизнь должна оставаться личной. Но после сегодняшнего видео и ваших вопросов понял, что здесь нужно поставить окончательную точку», – написал мужчина, спровоцировав вторую волну комментариев под постом.

Напомним, дерзкая Каминская превратилась в опасную брюнетку, поразив видом.

Как сообщала Politeka, молодая любовница Виктора Павлика выдала всю правду о будущей свадьбе: "Его просто раскололи".

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