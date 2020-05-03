Телеведущая, актриса и шоувумен травести-дива Монро предстала в новом пикантном образе

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала фото на своей странице в Instagram.

Монро любит вызвать ажиотаж в соцсетях эпатажными поступками. На этот раз она посвятила пост престижной кинопремии "Золотая юла". Травести-дива рассказала о том, как эпидемия повлияла на украинский кинематограф.

"В последние годы украинское кино постепенно выходит из упадка, но пандемия и карантин сделали свое черное дело, и сейчас дальнейшая судьба, мягко говоря, нестабильна.

Но я надеюсь на лучшее, и во-первых, на поддержку государства! Потому что есть и крутые режиссеры, и актеры, и сценаристы, и прокатчики, и самое главное - благодарные зрители", - поделилась она в описании.

Для этого поста звезда нарядилась в лоснящийся белый пиджак и открытые туфли на высоком каблуке. Стоит отметить, что на Монро нет ни штанов, ни юбки. Вероятно, нижняя часть тела прикрыта только нижним бельем.

Пользователи социальной сети оставили много восторженных комментариев. Они удивились, как Монро удается сохранять прекрасный внешний вид даже во время карантина:

"Ноги прекрасны 👌👍"; "Какая красивая"; "Вау! Сногсшибательно!!!!!😎"; "Монро, что Вы с нами делаете??? Нельзя быть шикарной такой))!!!!".

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