В сети появилось редко архивное фото молодой Софии Ротару вместе со своей внучкой Соней Евдокименко
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«Любимая наша София Михайловна с любимой внучкой Сонечкой!» - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Ротару позирует вместе с маленькой внучкой, которую держит на руках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Вот это да!», «Сонечка уже совсем взрослая.👍», «вау, какая миленькая», «боже, какая красота», - пишут они.
Как сообщалось ранее, в сети появилось редкое архивное фото молодой Софии Ротару с родителями.
В день Радоницы – первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших – поклонники популярной украинской певицы опубликовали на ее фан-странице в Инстаграм черно-белый архивный снимок с родителями Ротару.
На фотографии, сделанной перед домом семейства, еще молодая Ротару позирует рядом со своими родителями, которые сидят за столом. В руках у Софии цветы, а ее мать одета в нарядную белую блузку и косынку.
«Родители нашей любимой @sofiarotaru.official Александра Ивановна и Михаил Фёдорович. Светлая Память и Огромная Благодарность за Такую Замечательную Дочь», - говорится в подписи к фото.
Напомним, помолодевшая Ротару свела с ума видом в ковбойских сапогах.
Как сообщала Politeka, неувядающая София Ротару изменилась до неузнаваемости после пластики.
Также Politeka писала, что трагедия сблизила Ротару и Пугачеву, поклонники скорбят: даже Киркоров не сдержался.