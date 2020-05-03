В сети появилось редко архивное фото молодой Софии Ротару вместе со своей внучкой Соней Евдокименко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Любимая наша София Михайловна с любимой внучкой Сонечкой!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ротару позирует вместе с маленькой внучкой, которую держит на руках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это да!», «Сонечка уже совсем взрослая.👍», «вау, какая миленькая», «боже, какая красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, в сети появилось редкое архивное фото молодой Софии Ротару с родителями.

В день Радоницы – первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших – поклонники популярной украинской певицы опубликовали на ее фан-странице в Инстаграм черно-белый архивный снимок с родителями Ротару.

На фотографии, сделанной перед домом семейства, еще молодая Ротару позирует рядом со своими родителями, которые сидят за столом. В руках у Софии цветы, а ее мать одета в нарядную белую блузку и косынку.

«Родители нашей любимой @sofiarotaru.official Александра Ивановна и Михаил Фёдорович. Светлая Память и Огромная Благодарность за Такую Замечательную Дочь», - говорится в подписи к фото.

Напомним, помолодевшая Ротару свела с ума видом в ковбойских сапогах.

Как сообщала Politeka, неувядающая София Ротару изменилась до неузнаваемости после пластики.

Также Politeka писала, что трагедия сблизила Ротару и Пугачеву, поклонники скорбят: даже Киркоров не сдержался.