Иракско-турецкий актер Селим Байрактар, который прославился благодаря сериалу «Великолепный век», невероятно сильно изменился после окончания съемок

Politeka.net узнавала, как выглядит полюбившийся миллионам актер сегодня.

44-летний актер стал широко известным после роли евнуха Сюмбюль-ага, который являлся близким другом Хюррем султан. Именно он помогал главной героине выходить победительницей из всех скандалов и интриг при дворце. Кроме этого сериала, Байрактар также засветился в оригинальном проекте Netflix «Восстание Империй: Османская».

Стоит отметить, что в жизни Селим Байрактар сильно отличается от своей экранной роли. У него густая борода с сединой и яркая внешность. Играя евнуха, актер не должен был выглядеть соблазнительно и вызывающе, но в жизни именно так он и выглядит.

В его Инстаграме очень много горячих брутальных фото. Интересно, что поклонницы из стран СНГ до сих пор пишут ему комплименты в комментариях, хотя сериал и закончился много лет назад. Сам актер счастливо женат, отмечая, что внимание поклонниц никогда не было для него приоритетом.

«Какой горячий», «Красавец мужчина», «Невероятный», «Ты реально огонь», «Супер», - пишут поклонники под фото артиста.

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