36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка стала мегапопулярною після ролі в серіалі "Величне століття", збентежила милим знімком

Свіже фото зірка опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото красуня в екстремальній міні сукні в квітах сидить на лавці, поклавши одну ногу на іншу. Зірка одягла колготки зі стрілкою, що візуально зробило її ноги ще довшими і стрункішими. Узерлі поставила ніжки таким чином, що засвітила частину своїх стегон.

Шанувальники не змогли залишити компліменти своїй улюбленій актрисі, так як в сторіс така функція відсутня.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі поділилася кадром із свіжої фотосесії. Мер'єм позувала в чорній майці. Заради гарячого знімка дівчина підняла руки вгору, посвітив пружними принадами, "тісно" обтягнутими щільною тканиною майки.

Крім цього, ми писали, що до карантину актриса виходила в світ без білизни. На червоній доріжці Мер'єм з`явилася в ефектній сукні, що складається зі спідниці-олівця та верхньої частини з практично повністю прозорої гіпюрової сітки з квітковою вишивкою. Узерлі виглядала настільки яскраво, що ведучий заходу, на якому побувала знаменита актриса, просто не міг зосередитися на питанні для неї.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі вразила розкішним образом на червоній доріжці: «Королева».

А ще Politeka писала, як сьогодні виглядає Мер'єм Узерлі та інші красуні Величного століття: "Роксолана вже не та".

Також Politeka повідомляла, що Мер'єм Узерлі з «Величного століття» повторила образ Роксолани в реальному житті: "Справжня Хюррем".