Турецький історичний серіал «Величне століття», який транслювали в Україні, підкорив мільйони сердець. Незважаючи на те, що він закінчився шість років тому, шанувальники досі стежать за життям головних акторів

Politeka.net дізнавалася, як виглядають ключові актриси проекту сьогодні, через 10 років після старту зйомок цього серіалу.

Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі Роксолану, сильно змінилася після закінчення зйомок. Вона схудла і перефарбувала волосся у білий колір. Роксолана вже не та: зірка стала зловживати уколами краси, через що її обличчя стало гладким і практично нерухомим. Зазначимо, що нещодавно Узерлі повернулася до рудого кольору волосся, яке було у неї в серіалі.

Актриса Нур Феттахоглу, яка грала в серіалі першу дружину султана, стала красивішою за цей час. Жінка перефарбувалася в рудий колір, завдяки чому помолодшала на кілька років. У серіалі у актриси було чорне волосся, що додавало їй віку. 39-річна Феттахоглу продовжує зніматися і виховує доньку.

Турецька акторка Сельма Ергеч прославилася завдяки ролі сестри султана Хатідже. Зірка виховує доньку і продовжує іноді з'являтися в фільмах. Правда, більш видатної ролі у неї поки що не було.

Нагадаємо, що зірка "Величного століття" показала, як виглядає абсолютне щастя: "Моє світло і мій день".

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