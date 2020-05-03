Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка є зіркою серіалу «Величне століття», показала розкішний вигляд в одному платті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка сидить в одному платті на сходах, заворожуюче дивлячись у камеру. Як можна помітити, актриса навіть без взуття, проте це не заважає їй виглядати чудово. На це звернули увагу і її прихильники.

«Королева», «яка гарна», «розкішна», «моя улюблена актриса», «вогонь!», «божественно», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, стала мегапопулярною після ролі в серіалі "Величне століття", збентежила милим знімком.

Свіже фото зірка опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram. На фото красуня в екстремальному міні сукня в кольорах сидить на лавці, поклавши одну ногу на іншу. Зірка одягла колготки зі стрілкою, що візуально зробило її ноги ще довшими і стрункішими. Узерлі поставила ніжки таким чином, що засвітила частину своїх стегон.

Шанувальники не змогли залишити компліменти своїй улюбленій актрисі, так як в сторіс така функція відсутня.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі вразила розкішним чином на червоній доріжці: «Королева».

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