Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка є зіркою серіалу «Величне століття», показала розкішний вигляд в одному платті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, зірка сидить в одному платті на сходах, заворожуюче дивлячись у камеру. Як можна помітити, актриса навіть без взуття, проте це не заважає їй виглядати чудово. На це звернули увагу і її прихильники.
«Королева», «яка гарна», «розкішна», «моя улюблена актриса», «вогонь!», «божественно», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, 36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, стала мегапопулярною після ролі в серіалі "Величне століття", збентежила милим знімком.
Свіже фото зірка опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram. На фото красуня в екстремальному міні сукня в кольорах сидить на лавці, поклавши одну ногу на іншу. Зірка одягла колготки зі стрілкою, що візуально зробило її ноги ще довшими і стрункішими. Узерлі поставила ніжки таким чином, що засвітила частину своїх стегон.
Шанувальники не змогли залишити компліменти своїй улюбленій актрисі, так як в сторіс така функція відсутня.
Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі вразила розкішним чином на червоній доріжці: «Королева».
А ще Politeka писала, як сьогодні виглядає Мер'єм Узерлі та інші красуні Чудового століття: "Роксолана вже не та".
Також Politeka повідомляла, що Мер'єм Узерлі з «Чудового століття» повторила образ Роксолани в реальному житті: "Справжня Хюррем".