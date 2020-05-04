Украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап), муж певицы Насти Каменских, показал свежий образ жены и сделал признание

На фото Настя идет по побережью в черном купальнике, благодаря чему можно оценить фигуру певицы, а образ дополнила солнцезащитными очками. Каменских улыбается и видно, что очень довольна отдыхом, хотя было очень ветрено. Об этом этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Алексея Потапенко.

"Я люблю тебя легкой , идущей , вдоль по пляжу ,по кромке воды , итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, что б опять наслаждаться тобой , если встретите вы мужчину , что влюблён будет так же как я , передайте ему ,что счастливей никогда не встречали меня, расскажите ему что теперь вы , точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру , это Лешина к Насте ЛЮБОВЬ. Я люблю тебя мой лягушонок, ты делаешь меня счастливым,ты моя муза,спасибо тебе!", - написал эмоционально Потап.

Фанаты успели поставить более 60 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Кааак красиво", "До мурашек", "О, как это мило. Класс", "Какие вы классные", "Какое поздравление, до мурашек", "Боже,какие красивые и трогательные слова", "Счастья Вам ребята, Вы самые лучшие".

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