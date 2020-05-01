Известный украинский певец Потап вместе со своей женой
«Каждый год в этот день мы отмечаем день рождения группы и дуэта Потап и Настя !!! 14 лет!! Именно этот дуэт положил начало ВСЕМУ ,что вы слышите и видите от нас до сих пор!! Спасибо и поздравляю @kamenskux #потапинастя», - написал Потап под новым постом.
Вот что ответили пользователи:
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«Поздравляем!!! 😍😍😍», «Поздравляю 🥳😻🔥», «Огурчик хахвхвхвх», «Поздравляю!😍», «Любимые❣🧸💎», «Как время летит😍😍❤️», «🔥👏❤️😍с днём рождения, Лёшенька и Настюшенька!!!)))», «Как же я скучаю за групой Потап и Настя 😣😣😣 Зднем рождения )🎉», «Скоро годовщина свадьбы 🤗.время летит а ваша любовь крепче», «В детстве все ваши песни наизусть знал😍 поздравляю вас! С нетерпением жду новой песни от дуэта "Потап и Настя"🔥🔥🔥».
До этого певец решил напомнить о былых музыкальных днях вместе со своей супругой. На архивном кадре можно заметить, как выглядит еще худеющая Каменских с заметным лишним весом на животике, а ее муж в образе Аллы Борисовны красуется на сцене.
Артисты примерили на себя образ легендарных артисток – Аллы Борисовны Пугачевой и Софии Ротару.
«Pugacheva & Rotaru #птп #nk», - лаконично подписал яркое фото Потап.
Поклонники буквально подорвали пост комментариями:
«Пугачева , что-то под устала))))😁», «Оу, какая красота😅 похоже, Пугачевой стало дурно🤩», «Одно лицо!😂🤟», «"Я же Пугачева! Я- Ротару, Ротару. Мы с тобой не пара, это очень жаль, но на пару мы пиарим фестиваль..."😅💣💣», «Я не узнала Потапа 😂 👍», «Вот это прикольно. ПТП тебе идёт 😂😂😂👍», «Пугачева & Ротару это как в песне "У нас на раёне"😂😂😂😂😂», «Плогеат! Воровки оброзов!)», «Мадонна курит в сторонке 😅».
Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.
Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.
Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть