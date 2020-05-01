Известный украинский певец Потап вместе со своей женой Настей Каменских поделился неожиданным горячим снимком

Как известно, несколько лет тому назад, Алексей Потапенко вместе с Каменских прекратил совместную работу в группе. Артисты стали петь сольно, однако каждое фото звезд, сделанное еще до распада группы, вызывает немалый ажжиотаж. После похудения артисты изменились, сильно помолодев. Сегодня звезды отмечают 14-летие с дня основания группы. По этому поводу Потап представил неожиданное фото с женой, пишет Рoliteka.net.

На новом фото, опубликованном в социальной сети Инстаграм, артисты предстали в шутливых и летних образах, немало удививших поклонников.

До этого певец решил напомнить о былых музыкальных днях вместе со своей супругой. На архивном кадре можно заметить, как выглядит еще худеющая Каменских с заметным лишним весом на животике, а ее муж в образе Аллы Борисовны красуется на сцене.

Артисты примерили на себя образ легендарных артисток – Аллы Борисовны Пугачевой и Софии Ротару.

«Pugacheva & Rotaru #птп #nk», - лаконично подписал яркое фото Потап.

Поклонники буквально подорвали пост комментариями:

«Пугачева , что-то под устала))))😁», «Оу, какая красота😅 похоже, Пугачевой стало дурно🤩», «Одно лицо!😂🤟», «"Я же Пугачева! Я- Ротару, Ротару. Мы с тобой не пара, это очень жаль, но на пару мы пиарим фестиваль..."😅💣💣», «Я не узнала Потапа 😂 👍», «Вот это прикольно. ПТП тебе идёт 😂😂😂👍», «Пугачева & Ротару это как в песне "У нас на раёне"😂😂😂😂😂», «Плогеат! Воровки оброзов!)», «Мадонна курит в сторонке 😅».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть