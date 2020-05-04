Знаменитая украинская певица Настя Каменских сегодня, 4-го мая, отмечат 33-летие

Звезда сегодня празднует день рождения, внимание к артистке в этот день особо повышено, ведь знаменитая певица является одной из самых популярных в стране. Настя славится любовью к постоянным сменам имиджа, ярким стилем и историей о похудении, благодаря котором сбросила более 20 килограмм. Как менялась знаменитая певица Настя Каменских на протяжении последних лет, читайте в материале Рoliteka.net.

Свою славу Настя получила еще в 14 лет тому назад, когда стала петь дуэтом вместе с Алексеем Потапенко. Уже через пару лет первый альбом Потапа и Насти буквально взорвал все хит-парады своим альбомом "Не пара".

После приобретенной популярности, на пике славы в 2010 году, девушка была признана самой красивой женщиной Украины, по итогам 2009, по версии журнала Viva. Однако спустя три года певица немало обеспокоила и даже разочаровала сеть располневшей фигурой во время фестиваля Новая волна-2013.

После массовой критики из-за лишнего веса, девушка принялась бороться со своей проблемой. Настя взялась за свое здоровье основательно. И девушке после диет, изнурительных тренировок, которые продолжаются и сейчас, удалось сбросить более 20 килограмм.

Настя последние 21 день рассказывала о том, как худела, чем питается и даже раскрыла секреты успешной жизни с Потапом. Предлагаем вам оценить изменившуюся фигуру звезды за последние годы.

Ранее звезда опубликовала снимок, представ довольно в скромном образе.Настя подняла руки и заложила за затылок, приподняв кудрявые волосы.

Певица ярко улыбалась, ее красоту подчеркнул легкий макияж с акцентом на пышные ресницы и сочные губы.

В посте артистка рассказала, что ведет блог, где недавно поделилась о том, как оставаться позитивным человеком.

"Я рассказала, почему важно сохранять позитивный настрой, как он влияет на наше здоровье и даже на исполнение желаний! 💫 И там же вы найдёте задания, которые помогут наполнить жизнь позитивом и добро. Хорошего дня вам, солнышки ☀️", - написала Каменских.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть