Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", будоражит поклонников не только творчеством, но и откровенными снимками

Фанаты артистки создали страничку в Инстаграм, посвященную кумиру, пишет Politeka.net. В этот раз поклонники опубликовали снимок Ольги, где она позирует на природе.

Звезда предстала в розовом прозрачном топе, сквозь, который было видно купальник артистки. Также звезда позировала в плавках-бикини.

Оля предстала, стоя спиной к фотографу. Красотка обернулась к камере и улыбнулась. Можно было заметить, что ее пухлые губы подчеркнуты розовым, а глаза - темными тенями.

"Иногда посмотрев чье-то интервью или эфир, человек начинает сильно импонировать и становится даже в чем-то примером) у вас было такое? Если да, то с кем?", - подписали фото авторы поста.

За 11 часов пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Красотулечка👏👏👏❤️❤️❤️", "Оля пример для меня !!!", "С морскими зайцами", "Было конечно. Ты умничка! И ты в чём то, своего рода, пример. Радует то, что подражать тебе бессмысленно... :)", Очаровательная", "Да,Влад Демин,например", "Мило. Очень красивая Ольга", "Ты необычная 🔥👌", "Ухх какая😻", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина предстала в черной облегающей маечке, которая подчеркнула ее пышные прелести.

Ольга облокотилась на руку и смотрела в камеру почти черными глазами. При этом красотка выглядела грустно.

"«Уже слишком поздно, Он там, где серьезно, А ты ищешь повод, но он не придет. Он не придет, Он не придет. Сама ведь знаешь, он не придет» 🎶", - написали авторы поста.

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