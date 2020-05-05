В украинском шоу-бизнесе и спорте очень много незамужних красоток, но не так много завидных женихов

Politeka.net вспомнила самых известных холостяков украинского шоу-бизнеса, которые все еще не женаты, или уже не женаты.

Украинский певец Виталий Козловский долгое время был один. Лишь раз у него были длительные отношения с телеведущей Раминой Эсхакзай, но они закончились разрывом. Недавно 35-летний Козловский признался, что встречается со своим концертным директором Юлией. Но про свадьбу пока никто не говорит.

Телеведущий Владимир Остапчук после развода недолго был один. Правда, свою спутницу он публике не показывает, да и семейный статус у него сейчас «свободный», поэтому его уже записали в список самых завидных женихов.

Молдавский музыкант Дан Балан уже успел стать украинской звездой, ведь два года был тренером на шоу «Голос країни». Официально певец одинок, но ему приписывают роман с Тиной Кароль, а также с харьковской студенткой и танцовщицей из его балета.

Украинский певец Александр Пономарев после двух браков и нескольких романов все еще один. 46-летний артист холостяк с 2011 года.

Шоумен Иракли Макацария, который был главным героем в шоу «Холостяк 6» так и не нашел любовь на проекте. До сих пор он один.

Боксер Владимир Кличко покорил сердце не одной модели, но после разрыва с Хейден Панеттьери громких романов у звезды спорта не было.

Напомним, что Козловский унизил Полякову на глазах у миллионов, кадры инцидента: «Ну, ты и страшная».

Как сообщала Politeka, бессовестный Остапчук в нелепом наряде заговорил о движухе: "Что со штанами?".

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