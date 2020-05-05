В украинском шоу-бизнесе и спорте очень много незамужних красоток, но не так много завидных женихов
Politeka.net вспомнила самых известных холостяков украинского шоу-бизнеса, которые все еще не женаты, или уже не женаты.
Украинский певец Виталий Козловский долгое время был один. Лишь раз у него были длительные отношения с телеведущей Раминой Эсхакзай, но они закончились разрывом. Недавно 35-летний Козловский признался, что встречается со своим концертным директором Юлией. Но про свадьбу пока никто не говорит.
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Телеведущий Владимир Остапчук после развода недолго был один. Правда, свою спутницу он публике не показывает, да и семейный статус у него сейчас «свободный», поэтому его уже записали в список самых завидных женихов.
Молдавский музыкант Дан Балан уже успел стать украинской звездой, ведь два года был тренером на шоу «Голос країни». Официально певец одинок, но ему приписывают роман с Тиной Кароль, а также с харьковской студенткой и танцовщицей из его балета.
Украинский певец Александр Пономарев после двух браков и нескольких романов все еще один. 46-летний артист холостяк с 2011 года.
Шоумен Иракли Макацария, который был главным героем в шоу «Холостяк 6» так и не нашел любовь на проекте. До сих пор он один.
Боксер Владимир Кличко покорил сердце не одной модели, но после разрыва с Хейден Панеттьери громких романов у звезды спорта не было.
Напомним, что Козловский унизил Полякову на глазах у миллионов, кадры инцидента: «Ну, ты и страшная».
Как сообщала Politeka, бессовестный Остапчук в нелепом наряде заговорил о движухе: "Что со штанами?".
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