35-річному українському акторові, ведучому "Євробачення" і фіналісту шоу "Танці з зірками" Володимиру Остапчуку вдалося по-новому епатувати публіку в мережі

Як передає Politeka.net, зірка опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав у безглуздому вигляді.

Остапчук позував на кухні в білій сорочці, чорному піджаку з елегантним метеликом. Але при цьому низ виділявся із загальної картини. Володимир стояв у синіх спортивних шортах "Пума". Серйозний вираз його обличчя тільки додав комічності цьому моменту.

"Судячи з двіжухи в місті, карантин самозакінчився😳 Що робити?", - підписав знімок Володимир.

За годину фото зібрало понад 3000 "лайків". Користувачі кинулися обговорювати пост, тим більше, що Остапчук підняв животрепетну тему для українців.

"Гопстоп 😂"

"Прикид зачьот"

"По всій видимості ТАК. Люди хочуть шашликів поїсти😂Двіжняк розпочався скрізь😄"

"🔥😂 на вулицю тільки без "поцелунків" ))"

"Що зі штанами?"

"Шорти Топ👌🏼"

"В Дніпрі теж саме 😤"

"Ех,а я вдома сиджу... І буду сидіти... Що не так?))"

"Все-таки рекомендую не довіряти цій двіжусі, мало що, Вова 🙏 Бережіть себе і своїх близьких!"

Раніше ми повідомляли, Остапчук показав втіхи з коханкою. На кадрах він лежить на животі із закинутими на плечі жіночими ногами - кому належать принади - залишається загадкою, обличчя красуні, як і решти тіла, не видно. Дівчина сміливо розставляє ніжки і "танцює" в такт музиці. Користувачі досі гадають, кому можуть належати чудові ніжки. Серед названих імен - згадана подружка Остапчука, загадкова дівчина на ім'я Христина, його колишня дружина Олена Войченко і навіть українська співачка Оля Полякова.

Нагадаємо, Остапчук без одягу розбурхав зовнішнім виглядом, Різатдінова не стрималася

Як повідомляла Politeka, партнерка Остапчука за "Танцям з зірками" показала постільні забави з відомим блогером