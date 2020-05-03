Українська співачка Тіна Кароль і молдавський виконавець Дан Балан продовжують підігрівати чутки про своїх любовні відносини

Кілька днів тому співачка і артист зняли спільний кліп, на якому засвітили багато зайвого. Шанувальники буквально завалили пост коментарями, а на фан-сторінках стали з'являтися самі різні фото зірок у різних образах. В цей раз на одному з таких акаунтів вирішили представити кадри з вагітною Тіною, на яких вона з радістю показала вагітний живіт, передає Politeka.net.

Так, на фан-акаунті Тіни був представлений ретро-кадр із зіркою, мило що позує в ьелом сукню. Тоді співачка була на останніх місяцях вагітності, чекаючи появи на світ її улюбленого сина Веніаміна. Зазначимо, це було ще у 2008 році!

Шанувальники під постом стали масово згадувати, що Тіні дуже йшла вагітність, вона була щаслива і фанати вважаю, що вона була б такою ж щасливою під час другої вагітності. Після цього шанувальники тут же почали згадувати, що відбувається в даний момент між нею і Баланом.

Всі губляться в здогадах про правдивість відносин між зірками. Багато запевняють, що їхні почуття справжні, інші ж вважають, що ці відносини лише придумав режисер проекту «Голос».

Зазначимо, кілька днів тому в мережі був представлений ролик, записаний у спальні Тіни Кароль. Так, у початковому ролику співачка Тіна були поруч один з одним: чоловік грає на гітарі, а сама Кароль кокетливо дивиться на чоловіка і підіграє того на піаніно.

Дано готувався до виступу також ответствено, текст пісні, написаної їм, заінтригував фанатів не менше. На своїй сторінці артист також поділився кадром, на якому він з Тіною варто романтично притиснувшись один до одного і засвітивши зайве - Кароль позувала з кільцем на безіменному пальці.

«Коли весілля？ Вся країна в очікуванні!😜», «Дано, а що означає це колечко у Тіни на безіменному пальчику?)», «Яке красиве колечко у Тіни», «Ви подарували нам магію 💕 дякую, Дано!», «Коли вже весілля?😍», «🔗якщо це натяк , то ми зрозуміли», «найулюбленіші ❤️💫😻», «Які ж ви солодкі🤤🙏🏼», - написали користувачі мережі.

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