Український співак Віталій Козловський образив Олю Полякову у всіх на очах
Артиста змусили так вчинити під час участі в шоу LUX CHALLENGE, яке виходить на каналі YouTube Люкс ФМ, повідомляє Politeka.
Віталій Козловський взяв участь у шоу з ведучими Славою Дьоміним і Танею Татарченко. Суть шоу в тому, що гостю дають різні завдання, які він повинен виконувати. Більшість із завдань вельми специфічні.
Один з раундів полягає в тому, щоб написати в Інстаграм гидоту кому-небудь із колег. Козловському потрібно було написати наступне: «Ну, ти й страшна. Видали це фото». Ведучий вибирав з тих зірок, на яких Віталій Козловський підписаний. Серед Лесі Нікітюк та Олі Полякової вибір припав на останню.
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Варто відзначити, що завдання далося Козловському нелегко. Співак з трудом відправив повідомлення, заявивши, що дівчатам таке писати не можна.
Раніше ми писали, що суперблондинка Оля Полякова влаштувала майстер-клас по схудненню вдома. На час карантину Полякова запустила у себе в Instagram Полявидение. Вона регулярно проводить прямі ефіри з зірками. З одними займається спортом в прямому ефірі, а з іншими грає в гру «Правда чи дія». Гостями шоу Полякової вже стали Даша Астаф'єва, Володимир Остапчук, Юрій Ткач, Євген Кошовий та інші.
Нагадаємо, що Оля Полякова блиснула ідеальним горішком перед молодим красенем-тренером: "Оля, тут випало...".
Як повідомляла Politeka, "аристократка" Полякова з доньками приміряли королівський образ: "Справжні леді".
Також Politeka писала, що Полякова похвалилася домашнім відео з Дімопулос, на черзі Каменських: "та вгамуйся вже".