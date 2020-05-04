Музыкант группы «Ласковый май» скончался после продолжительной болезни

Композитор и автор песен культовой группы «Ласковый май» Владимир Бойко ушел из жизни 3 мая. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил его друг, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

По его словам, Бойко долгое время боролся с болезнью, однако его сердце не выдержало и композитор скончался от инсульта.

Разин напомнил о том, что в свое время Бойко написал для его группы около 25 песен.

«Это такие шлягеры, как «Гадкий утёнок» и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май». Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи», - написал продюсер.

Бойко стал музыкальным руководителем «Ласкового мая» в 1989 году. Именно он написал музыку к песням «Художник», «Круиз», «Бархатный сезон» и многим другим.

В свое время песня «Художник», написанная Бойко для группы «Белые розы», была настоящим хитом.

Эта трагедия стала уже второй потерей для «Ласкового мая» за последние недели. Так, 22 апреля ушла из жизни поэтесса Алла Гольцева, писавшая тексты для группы. Об этом также сообщил продюсер «Ласкового мая».

Причину смерти известной поэтессы и сонграйтера Андрей Разин не указал.

Андрей Разин также опубликовал в Instagram архивное фото, сделанное в 1989 году. На снимке он вместе с Аллой Гольцевой записывает композицию "Дядя Миша".

Напомним, трагедия потрясла "Ласковый май", группа осиротела: "Пусть покоится с миром".

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