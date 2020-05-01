Российский продюсер, основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин набросился с обвинениями на Владимира Зеленского

Он обвинил власть Укрианы в смерти украинской певицы, солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо. Довольно странное заявление он опубликовал своей странице в Instagram.

"Сегодня, накануне 1 мая, в Полтаве не стало солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо. Я виню в этом непосредственно украинские власти, которые не допускали к ней артистов, не давали возможность перевести ей деньги. Ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский не обращали никакого внимания на все мои просьбы. Последней моей просьбой было обращение к Зеленскому как к артисту. Я умолял его пропустить меня к ней, дать возможность как-то оказать помощь. Но эти бездушные люди этого не сделали. Царствие небесное этой прекрасной артистке", – написал Разин.

Стоит отметить, что реквизиты банковской карты, на которую можно было перевести деньги для лечения певицы Нины Кирсо, были публично оглашены еще летом 2018 года. Поэтому никаких проблем в том, чтобы их узнать не было. Эту информацию можно было свободно найти в Интернете, и для этого не нужно было обращаться к кому-то лично.

Кроме того, в Украине проводили концерты в поддержку Нины Кирсо, а вырученные средства от продажи билетов передавали семье артистки. Такие концерты организовывали в чатсности, в Киеве, Житомире, Чернигове.

Напомним, 1 июня 2018 года певицу Нину Кирсо нашли в своей квартире без сознания. Певица перенесла инсульт и впала в кому.

30 апреля 2020 года Кирсо умерла в Полтаве после почти двух лет комы. Артистке было 56 лет.

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