Сердце поэтессы Аллы Гольцевой, писавшей тексты для "Ласкового мая", остановилось на 75-м году жизни

Эту информацию в своем Instagram подтвердил продюсер Андрей Разин, передает Politeka.net.

Известно, что трагедия произошла утром 22 апреля.

Причину смерти известной поэтессы и сонграйтера Андрей Разин не указал.

"Рано утром ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням. Она работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Владимир Шурочкин, Сергей Избаш, Алексей Чумаков, группой «Ласковый май». Но больше всего она написала стихов к песням группы «Ласковый май». Их было более 50! Мы много лет сотрудничали с Аллой вместе с Сергеем Кузнецовым и Анатолием Мешаевым", - рассказал продюсер в своем микроблоге.

Андрей Разин также опубликовал в Instagram архивное фото, сделанное в 1989 году. На снимке он вместе с Аллой Гольцевой записывает композицию "Дядя Миша".

"Мы тебя любим и помним. Царствие тебе Небесное. Группа «Ласковый май», а также все артисты «Дискотеки «Союз» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы. Ушла действительно великая поэтесса всех времён и народов. Светлая память", - резюмировал продюсер.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Рэмбо" Брайан Деннехи ушел из жизни. Печальную новость в своем Instagram сообщил Сильвестр Сталлоне.

Как утверждают источники в правоохранительных органах, Брайан Деннехи скончался в возрасте 81 года по естественным причинам, а не от китайского вируса.

"Великий актер Брайан Деннехи скончался. Он просто был блестящим исполнителем... Он также был ветеринаром во Вьетнаме, и очень помог мне построить характер Рэмбо. Мир потерял великого артиста", - написал Сталлоне.

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