У звезд проблемы с лишним весом возникают не реже, чем у обычных людей. Правда, бороться с избыточным весом им помогают самые дорогие специалисты по правильному питанию и тренеры

Politeka.net вспомнила звезд, которые экстремально похудели, и то, как они выглядели до этого.

Популярная певица, обладательница «Оскара» Адель круто изменила свою жизнь после расставания с мужем. Она сбросила десятки килограмм и стала совершенно другим человеком.

Известная актриса Дженнифер Лав Хьюит сильно поправилась после беременности. Вернуться в форму у девушки получается с трудом. Она даже не публикует фото в полный рост на своей странице в соцсетях.

У певицы Кристины Агилеры было несколько моментов в жизни, когда она сильно поправлялась. Оба они были связаны с беременностью. Впрочем, певица смогла похудеть и вернуться в форму.

У певицы Мэрайи Кэри были серьезные проблемы с весом. Чтобы похудеть ей даже пришлось сделать операцию на желудке.

Телеведущая Маша Ефросинина с ужасом вспоминает время, когда она была полненькой. Сейчас она фанатично следит за фигурой.

Ее подруга, певица Настя Каменских тоже с головой ушла в спорт. Когда-то на пике популярности дуэта Потап и Настя артистка была довольно полной. Сегодня и она, и Потап сильно похудели.

Российская артистка и телеведущая Елена Степаненко изменилась до неузнаваемости после расставания с мужем Евгением Петросяном. Она потеряла более 40 килограмм, так как тяжело переживала развод.

Продюсер Алена Мозговая похудела благодаря новой жизни и новой любви. Звезда сильно изменилась рядом с молодым мужем.

Напомним, что стилист Пугачевой набросился на похудевшую Степаненко: «Шапокляк крашеная».

Как сообщала Politeka, экстремально похудевшая Адель поразила новой внешностью: "Другой человек", яркие кадры.

Также Politeka писала, что Кристина Агилера похудела на 25 кг и поразила новой внешностью, певицу не узнать: "Настоящая богиня".