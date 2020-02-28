Джордж Ровалс жорстко розкритикував зовнішність схудлої більш ніж на 40 кілограм російської гумористи, колишньої дружини Євгена Петросяна, Олени Степаненко

Відомий дизайнер зачісок і стиліст Джордж Ровалс працював з Джулією Робертс, Тіною Тернер, Самантою Фокс, Аллою Пугачовою, Філіпом Кіркоровим та іншими артистами.

Але зоряний стиліст не оцінив старань гумористи, изнурявшей себе дієтами заради стрункої фігури.

«Степаненко Шапокляк фарбована! Смаку у неї як не було, так і немає. Їй треба повністю міняти: і колір волосся і зачіску, і макіяж тим більше. Я не знаю, хто її так малює?! Жах взагалі! Але це не тільки її проблема. У наших зірок взагалі біда зі смаком. Скільки не радь нашим артистам, вони нічого не хочуть. Тому як ходять опудалами, так і будуть продовжувати», - різко висловився Джордж Ровалс.

Відзначимо, він мав досвід роботи з Степаненко.

«Я Степаненко обслуговував кілька років. У нас був спільний друг — знаменитий перукар. Ось він нас звів. Вона потім до мене привела Олену Воробей, Регіну Дубовицьку. Коли я її робив, Степаненко мене слухалася. Потім ми розійшлися — я не міг бігати за нею», — відзначає він.

Тим часом, сьогодні колишню дружину Євгена Вагановича називають мало не найзавиднішою нареченою російського шоу-бізнесу. Однак Джордж з цим погодитися не може.

«Кого вона може в такому образі порушувати? У вас очі де? Що з Петросяном була, що без нього нічого не змінюється. Їй треба побільше грошей витрачати в перукарнях. Але вони все шкодують, вони жадібні, не люблять платити», — поскаржився стиліст.

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