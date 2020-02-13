Американська співачка Крістіна Агілера здивувала фанатів, скинувши ні один десяток зайвих кілограмів

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Поплуярная американська поп-виконавиця Крістіна Агілера не перестає дивувати фанатів змінами у своїй зовнішності. Якщо в минулому році артистка помітно набрала вагу і мало була схожа на себе колишню, то в цьому році Христині вдалося практично неможливе - вона різко схудла, скинувши близько 25 кілограмів.

На останніх фото в соціальній мережі Христина вже красується в колишньому стрункому вигляді. При цьому навіть після різкого схуднення артистка не втратила пишність жіночих форм. На останніх фото зірка оголила розкішні груди глибоким декольте.

Новий образ в білому платті з'явився слідом за виходом кліпу на пісню Крістіни Агілери і A Great Big World під назвою Fall On Me (для перегляду дочитайте до кінця).

Шанувальники в коментарях у соціальних мережах сповна винагородили Христину за зусилля. : "Королева, легенда музики", "ІСУС, ВИ ДОСКОНАЛІ !!! Я люблю вас", "Це змушує мене плакати! Дякуємо за ваш важкий труд!! Я завжди вдячний за вас! Люблю вас", "Я люблю це. Закоханий у свою Снігову Королеву, яка виглядає потрясно! Справжня богиня".

Раніше ми повідомляли, що користувачі мережі підняли на сміх дивне вбрання американської співачки Крістіни Агілери, в якому зірка відвідала Тиждень моди в Нью-Йорку.

Знімки своїх модних образів Агілера опублікувала в особистому профілі в Instagram. На останньому фото співачка одягнена в об'ємне пальто кольору металік, принтована червоними серцями. Під пальто вона одягла пікантне прозоре плаття теж червоного кольору. Образ доповнювали червоні туфлі і яскравий макіяж.

Нагадаємо, це дуже відверто: Агілера випустила новий кліп після довгої паузи.

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