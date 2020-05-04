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Жена Евгения Кошевого Ксения показала себя в роли модели в наряде с «перчинкой»

Супруга артиста студии «Квартал 95» танцует в балете Елены Коляденко «Freedom» и занимается собственным брендом детской одежды. А сейчас Ксения решила попробовать себя еще и в роли модели. Как сообщает Politeka.net, она поделилась соответствующим фото в разделе Сториз своего Инстаграм.

На снимке Кошевая позирует на природе, сидя на поваленных стволах деревьев. Она одета в стильный брючный костюм с пиджаком свободного кроя. Особую изюминку наряду добавляет тот факт, что под пиджаком у модели нет ничего из одежды, что особенно заметно благодаря глубокому вырезу.

Образ Кошевой на фото выглядит легким и непринужденным. Она зажмурилась и легонько откинула голову назад, позволяя волосам свободно спадать ей на плечи. В целом фото выглядит очень естественным и гармоничным.

В комментариях к снимку жену Кошевого называют настоящей красоткой.

Ранее мы писали, что Ксения Кошевая и их с Евгением дочь Варвара превратились в настоящих моделей для нового семейного фотосета. Соответствующими фотографиями жена артиста поделилась на своей странице в Инстаграм.

На снимках мать и дочь позируют на фоне живописного поля с ярко-желтыми цветами. Для съемок они выбрали похожие платья нежного бежевого цвета со свободными юбками и оборками.

Напомним, Евгений Кошевой из "Квартал 95" пострадал на вокзале, подробности беды: "Ехал в Луганск".

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" устроил дикие игрища с женой на кухне, видео: "Два идиота на трезвую...".

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» изменился до неузнаваемости и показал новое лицо: «Уже как шарик».