Знаменитая артиска Ани Лорак показала ранее не публикованные кадры со съемок клипа "Обещаю"

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила показать несколько образов, используемых для съемок своего нового клипа. Похоже, звезда решила обратить внимание на свою песенную карьеру, которая пока что никак не движется - из-за карантина Лорак отменила часть гастролей, съемок и выступлений, пишет Рoliteka.net.

Чтобы подогреть интерес к своей музыкальной композиции, звезда похвасталась стильными нарядами в небольшом ролике.

На новых кадрах звезда появилась с довольно небрежно уложенными волосами с косой челкой и бледно-белого цвета плащом с тонким ремнем. Также в клипе звезда предстала в белоснежном комбинезоне с пикантным вырезом сразу под грудью, что заметно подчеркивает талию звезды.

«Любовь — самое прекрасное чувство ❤️», - написала певица под роликом.

Вот что ответили пользователи сети:

«Как же красиво🙌❤️», «Каролин, очень соскучились по вам. Можно плиз домашних, теплых сторис ? Или же ваших фоигенных фоточек с Сонечкой . Любимая, раздела душу прям🤤🐻», «Как же красиво😍 мини-фильм...», «Каролина, вы уже есть в тик токе??😂😂❤️», «Сколько разных чувств в этой работе, нет ничего лишнего, ничто не отвлекает от твоего взгляда, обнаженной души и удивительных, любимых глаз! Ты прожила, а не сыграла! Браво, родная!!!».

До этого певица опубликовала новое фото на диване, на котором она лежит с приоткрытым ртом, подложив руки под голову. Новым снимком она намекнула, что готовит сюрприз поклонникам, и который будет уже в скором времен.

Также она засветила на фото декольте в коротком топе с широкими рукавами. Образ дополняли штаны с высокой посадкой в тон топу. Волосы она уложила объемными прядями.

В комментариях поклонники по достоинству оценили ее новый образ и фото. Также большинство фолловеров отметили, что ждут ее сюрприз.

«С Лазаревым дуэт?», «Прелестный ангел», «Ани Лорак, я ваша фанатка, очень вас люблю и, может быть, наступит такой день, когда я с вами встречусь», «С нетерпением жду», «Я уже не могу дождаться. Каролина, спасибо вам большое за то , что балуете нас своими прекрасными сюрпризами. Я предполагаю, что это будет песня , но там как будет...в любом случае я знаю , что это будет прекрасно», «Каролина, ты Сногсшибательна)», «Такая нежная 💫», – написали под фото звезды пользователи сети.

Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии.

Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась развлечениями с лучшей подругой в Киеве.

Также Politeka писала, что Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа.