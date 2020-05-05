Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс старалась сохранить молодость любыми способами
В 2015 году актриса появилась на публике с измененной внешностью, передает Politeka.net. Звезда применяла различные инъекции, но результат понравился не всем. Многие еле узнавали в той женщине красотку "Монику".
На днях звезда призналась, что все же решила растворить филлеры на лице.
"Теперь я натуральная, насколько могу таковой быть. Я чувствую себя лучше, потому что выгляжу собой. Думаю, что теперь больше выгляжу, как та Кортни, которой была до этого», - рассказала Кокс в интервью "New Beauty".
Также артистка призналась, что с возрастом лицо менялось и опускалось, поэтому она решила препятствовать процессу старения. Однако все попытки сохранить молодость, сделали из звезды "куклу".
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«Нам всем нужны эмоции, лицо должно быть подвижным. Особенно, если у вас тонкая кожа, как у меня. Это не морщины – это линии улыбки. Мне понадобилось время, чтобы понять, что филлеры – это не мои лучшие друзья», - рассказала красотка.
Фото актрисы до и после обнародовали в одной из русскоязычных групп Инстаграм.
"Красивая стала👍", "она и была красивой) просто филлерами себя испортила😔", "Ой, ей так намного лучше", "Самое главное,чему нужно научиться - принимать себя и изменения возрастные", "Не надо стараться выглядеть моложе, надо стараться выглядеть прекрасно в своём возрасте 👌", "Так же лучше в сто раз!!!", "У них помимо филеров есть технологии , без них она бы уже выглядела Бабушкой , но у них есть один нюанс важный , они все на спорте !!! На жёстком !! И это визуально делает их ещё моложе наших Теть!", "И выглядит в разы свежее", "Естественные черты,что может быть прекрасней, нужно любить себя в любом возрасте", - написали комментаторы.
Напомним, что Энистон возвращается в сериал "Друзья", появилась бурная реакция голливудских звезд: "Святая корова".
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