Этого ждали больше 15 лет

Голливудская актриса Дженнифер Энистон согласилась сняться в специальном эпизоде сериала «Друзья»

Об этом актриса написала на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Энистон опубликовала архивный снимок, на котором все актеры сериала вместе, подписав его «Это случится…». Кроме этого, актриса отметила под постом своих коллег по сериалу: Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Лебланка, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

Пост актрисы, которую считали виновной в том, что сериал «Друзья» не получил продолжения, вызвал бурю эмоций среди поклонников и пользователей сети. Новость получила огромный отклик среди мировых звезд, ведь все они росли на культовом сериале.

Коллега Энистон по сериалу «Утреннее шоу» Риз Уизерспун написала: «Святая корова! Это 100%!».

«Вау», - пишет звезда «Голодных игр» Элизабет Бенкс.

«Чтооо?», - не верит своим глазам голливудская звезда Мишель Пфайффер.

«Вау .... подожди. Что происходит?», - пишет глава семейства Кардашьян Крис Дженнер.

Звезда сериала «Проект Минди» Минди Калинг написала «Объясните пожалуйста», намекая на то, что Энистон не сообщила никаких подробностей объединения актеров, а только заинтриговала их объединением.

«Это так увлекательно», «Аххх», «В это невозможно поверить», «Наконец-то», «Это действительно захватывающе! Пожалуйста. Больше», - пишут счастливые знаменитости.

Даже бывшая подружка Брэда Питта Гвинет Пелтроу отписалась под постом Энистон, написав «Не может быть!».

Как стало известно, на канале НВО выйдет специальный эпизод сериала «Друзья». Ждать фанатам долго не придется. Эпизод появиться уже в мае этого года. Воссоединение актеров будет приурочено к запуску нового стримингового сервиса телевизионной сети HBO. После того, как спецвыпуск появиться на сервисе, туда также зальют 236 серий «Друзей», которые станут доступными онлайн.

Напомним, что воссоединения актеров ждали больше 15 лет. В прессе время от времени ходили слухи о возможном продолжении сериала, но, по слухам, актриса Дженнифер Энистон не хотела возвращаться к роли Рэйчел.

Напомним, что Брэд Питт и Энистон после громкого воссоединения готовятся к "медовому месяцу": "Джоли кусает локти...".

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